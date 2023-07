Woningprijzen in Jabbeke stijgen fors

“Ik ga een aanslag plegen in Brugge": man (29) zit in cel na ‘tip’ van directie psychia­trisch ziekenhuis

Een 29-jarige man zit in de cel, omdat hij ermee zou gedreigd hebben een aanslag te plegen in Brugge. Hij had zich vrijwillig laten opnemen in het psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw en het is daar dat hij de dreiging zou geuit hebben.