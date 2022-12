Winterbar Hygge heropent met curlingbanen én kinderanimatie: “Zo kunnen ouders zonder zorgen de feestdagen voorbereiden”

Al enkele jaren is Winterbar Hygge een vaste plek voor veel Jabbekenaars om samen te komen tijdens de eindejaarsperiode. De vorige twee edities werden echter afgelast door corona. Veel inwoners kijken dan ook uit naar de heropening van Hygge op 15 december. De winterbar opent z’n deuren op een nieuwe locatie. “Dit jaar staan we in het Vlamingveld, rechtover het voetbalcomplex van KSV Jabbeke”, zegt organisator Timo Lootens, die voor de nieuwe editie de handen in elkaar slaat met Marie en Vadim, kinderen van Franky Baert. “De winterbar zal volledig overdekt zijn, met daarin een gesloten deel tent van 300 vierkante meter die in de namiddag ook zal kunnen afgehuurd worden door bedrijven.”

Kinderanimatie

Door de energiecrisis gaf de gemeente geen toestemming om een traditionele ijspiste te plaatsen. Timo en Franky kunnen wel opnieuw uitpakken met twee curlingbanen. “Drie jaar geleden organiseerden we een eerste curlingtoernooi. We hadden toen 32 deelnemende ploegen en hopen dat aantal ook dit jaar opnieuw te halen. De inschrijvingen lopen alvast goed. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor de winnaars, maar ook voor de deelnemers aan de halve en kwartfinales hebben we opnieuw leuke prijzen.”

Quote We werken voor het derde jaar op rij samen met Get Driven. Mits een kleine bijdrage brengen hun chauffeurs onze gasten naar huis met hun eigen wagen Timo Lootens

Nieuw dit jaar is het evenement ‘Drop your kids’: een kinderopvangnamiddag, die je allesbehalve zou verwachten bij een winterbar. “Kerst- en oudejaarsavond vallen dit jaar op een zaterdag”, vertelt Timo. “Terwijl de ouders zonder zorgen de nodige voorbereidingen voor de feesten kunnen treffen, bieden we in de namiddag opvang voor hun kinderen aan. Voor een beperkt bedrag zullen ze in Hygge naar hartenlust kunnen schminken, knutselen, pannenkoeken bakken, voetballen of deelnemen aan andere activiteiten. En dat onder toezicht van mijn vriendin en twee juffen. Zij hebben de nodige ervaring met kinderen en zullen ook op woensdagnamiddag paraat staan.”

Ben Crabbé

Naast de twee trekpleisters staan in Hygge ook weer heel wat optredens op de planning. “Op onze openingsavond komt de liveband Alex, Rudi en Ilse de nodige ambiance brengen", zegt Timo. “Op 23 december organiseren we een afterworkparty en voor 12 januari wisten we Filip Bollaert, Ben Crabbé en Eric Melaerts te strikken. Sowieso zorgt een live-dj ook elke avond voor de nodige sfeer.” Wie een glas te veel op heeft om met de wagen te rijden, zal ook dit jaar veilig thuis geraken. “We werken immers voor het derde jaar op rij samen met Get Driven. Mits een kleine bijdrage brengen hun chauffeurs onze gasten naar huis met hun eigen wagen.”

Winterbar Hygge is dagelijks open van 16 tot 2 uur, uitgezonderd op 19 en 20 december en 9 en 10 januari. ‘Drop your kids’ vindt op woensdag- en zaterdagnamiddag van 14 tot 17 uur plaats. De volledige planning vind je op de Facebookpagina Winterbar Hygge of www.winterbarhygge.com.

