Winkeldief in badpak riskeert 7 maanden cel

150-tal leden van Greenpeace voert actie voor Brugs gerechtsge­bouw: "Proces tegen 14 activisten is pure intimida­tie”

Veertien actievoerders van Greenpeace zijn woensdag een eerste keer voor de correctionele rechtbank in Brugge verschenen. Ze bezetten dit voorjaar de gasterminal van Fluxys in de haven van Zeebrugge en dat werd hen niet in dank afgenomen. “Men wil ons als klimaatactivisten gewoon de mond snoeren”, reageert Greenpeace, die met een 150-tal actievoerders protesteerde voor het gerechtsgebouw. Maar waarvoor worden de activisten nu vervolgd en wat riskeren ze?