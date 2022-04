“Wie steelt om de haverklap bloemen aan het graf van mijn vader?” Annie (75) is laffe diefstallen beu, en ze is niet alleen

Louis Dhiedt stierf in 1989 en ligt begraven in een columbarium op de begraafplaats van Jabbeke langs de Aartrijksesteenweg. Z’n dochter Annie komt het graf van haar vader dagelijks bezoeken, om de bloemen voor het columbarium water te geven en even tot rust te komen. “Maar het duurt soms geen dag of de bloemstukken zijn verdwenen”, vertelt de vrouw. “De laatste keer was zo’n twee weken geleden. Ik heb een tijdje gewacht om nieuwe te zetten. Voor Pasen heb ik het nu toch gewaagd. Gelukkig staan ze er ditmaal nog.”

Mobiele camera’s?

De Jabbeekse vrouw begrijpt niet wie tot zo’n laffe diefstallen in staat is. “Dat is een ziekte zeker? Zoiets doen zou echt niet in mijn hoofd opkomen.” Bruggeling Wesley Tamsin treedt haar daarin bij. “Mijn vader Paul is in november op 66-jarige leeftijd gestorven”, zegt hij. “Iets aan z'n hart. In december waren de bloemen al van voor z’n columbarium verdwenen. Echt erg, toch? De bloemen kostten wellicht ‘maar’ zo’n 3 euro, maar het is vooral de emotionele waarde die voor ons telt. Let op: dit is niet enkel een Jabbeeks verhaal. Ook bij ons in Brugge gebeurt dat regelmatig.”

Volledig scherm Ook Wesley Tamsin moest al eens vaststellen dat bloemen werden gestolen van bij het graf van z'n vader Paul. © De Voogt

Annie vraagt de gemeente om dringend maatregelen te nemen. Haar oproep valt niet in dovemansoren bij burgemeester Frank Casteleyn (CD&V). “Het is inderdaad niet de eerste keer dat dit voorvalt”, zegt hij. “Het probleem is dat wij door de wet op de privacy geen vaste bewakingscamera’s mogen plaatsen. De politie Kouter beschikt evenwel over mobiele camera’s. Die worden vooral ingezet tegen sluikstorten. We kunnen ook bekijken of we deze eens tijdelijk op de begraafplaatsen kunnen zetten.”

