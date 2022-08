Werken van 40 lokale kunstenaars te bezichtigen tijdens derde editie van Jabart

De gemeente wil de lokale kunstenaars ondersteunen door hen ieder jaar de mogelijkheid te bieden om aan een gezamenlijke expositie deel te nemen. Het resultaat is de kunstexpo Jabart. Voor de editie 2022 zullen in het weekend van 3 en 4 september werken van een 40-tal lokale kunstenaars te bewonderen zijn, in totaal goed voor zo'n 180 lopende meter tentoonstelling. Alle disciplines komen daarbij aan bod: van schilderen tot keramiek en fotografie.

De theaterzaal van het Vrijetijdscentrum in Jabbeke doet dienst als centrale plaats, waar iedere kunstenaar één werk presenteert. In de parochiekerken van Varsenare en Stalhille krijgen de deelnemers de gelegenheid om een uitgebreidere expositie te houden. De kunstexpo Jabart is vrij te bezoeken. Ze is doorlopend open op zaterdag van 14 tot 20 uur en op zondag van 10 tot 17 uur. De verschillende locaties zijn te bezoeken via een bewegwijzerde fietsroute van 16 kilometer, met onderweg talrijze terrasjes en horecazaken.