Welke handelszaak of firma heeft de meest originele naam?: gemeente reikt Zwanenprijs uit

MIJN STAD. Het Zedelgem van Els Bollaert (40), vrijwilli­ger in hart en nieren: “Het openbaar vervoer in Aartrijke en Veldegem kan beter”

Beweging.net Groot-Zedelgem beloonde Els Bollaert (40) begin dit jaar nog met de Karrenduwer. Met deze prijs zetten ze elk jaar een inwoner die zich belangeloos inzet voor de gemeente in de kijker. Els woont in Veldegem, een deelgemeente van Zedelgem, en is onder meer actief bij Samana Veldegem en bij de ziekenhuisradio Zenith van het AZ Sint-Lucas. Vandaag toont ze ons haar favoriete plekjes in en rond Zedelgem.