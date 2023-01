Wel degelijk PFAS in bodem onder opvangcentrum in Jabbeke: “Mogelijk zelfs meer dan we dachten”

JabbekeZoals verwacht blijkt er onder de voormalige gebouwen van de civiele bescherming in Jabbeke PFAS in de grond te zitten. Gevaar voor buurtbewoners en de asielzoekers in het pas geopende opvangcentrum is er voorlopig niet.

De Vlaamse regering besliste na de grootschalige PFAS-vervuiling bij chemiereus 3M om alle locaties met een verhoogd risico op PFAS-verontreining in kaart te brengen. In veel gevallen ging het om brandweerkazernes, aangezien ook blusschuim tot tien jaar geleden dezelfde kankerverwekkende stoffen bevatte. Ook de civiele bescherming gebruikte zo’n schuim, waardoor hun voormalige site in Jabbeke op de lijst belandde.

De mogelijke aanwezigheid van PFAS in de bodem was voor burgemeester Frank Casteleyn (CD&V) een argument om de beslissing van de federale regering – om asielzoekers onder te brengen in de vroegere kazerne – aan te vechten. Casteleyn ving echter bot bij de Raad van State. Kort voor de jaarwisseling kwamen de eerste asielzoekers aan in Jabbeke.

Intussen maakt een onderzoeksrapport van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) duidelijk dat er op de site wel degelijk PFAS in de bodem zit. “Mogelijk zelfs meer dan we dachten”, zegt Casteleyn. “Al ben ik daar voorzichtig mee. De Regie der Gebouwen laat nu een nog specifieker bodemonderzoek uitvoeren. We hebben hen gevraagd om daar vaart achter te steken. Zeker is wel dat momenteel geen bijkomende maatregelen nodig zijn. Voor de omwonenden en bewoners van het opvangcentrum is er geen gevaar.”

