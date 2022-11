Weggehaald beeld van Maria van Bourgondië wordt teruggeplaatst

“De val van het paard” is een werk van de hand van beeldhouwster Livia Canestraro, die in Snellegem woont. Het beeld stelt Maria van Bourgondië voor en werd begin mei ingehuldigd tijdens de heropening van de Jabbeekse Dorpsstraat. Eind september moest het kunstwerk al tijdelijk verwijderd worden. Een elektriciteitscabine moest immers worden verplaatst, waardoor voldoende plaats nodig was.