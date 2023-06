WEER. Vanochtend kans op bewolkt weer in Jabbeke

Overal ter wereld gezocht, maar Braziliaan­se Escobar zit nu in Belgische cel: Majoor Carvalho zette eigen dood in scène maar werd op terrasje gevat

De Braziliaanse drugsbaron Sergio Roberto De Carvalho (64) verscheen dinsdagmiddag voor de raadkamer in Brugge. En dat is opvallend, want de man is één van de meest gezochte drugscriminelen ter wereld. Hij was ooit lid van de Braziliaanse militaire politie, maar koos uiteindeljk voor de andere kant. Hij wordt sindsdien ook wel de Pablo Escobar van Brazilië genoemd. Het verhaal van een man die zijn eigen dood veinsde, maar nu toch in een Belgische cel zit.