WEER. Kans op een blauwe lucht met enkele wolkenvelden vanochtend in Jabbeke

Oostendse vissers Joachim en Johan te gast bij koning Filip: “Het was een eer dat we mochten praten over onze stiel”

Oostendenaars Joachim en Johan Hennaert, beiden 26 jaar, waren bij koning Filip te gast voor een gesprek over de visserijstiel. De tweelingbroers traden allebei in de voetsporen van papa Johan en werken aan boord van O.231 Den Hoope. Ze waren uitgenodigd op het tuinfeest om te vieren dat koning Filip dit jaar tien jaar op de troon zit. “Ik ben blij dat we zelf eens ons verhaal konden doen, want de visserij heeft niet altijd een goed imago en dat is jammer.”