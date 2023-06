WEER. Kans op bewolkt weer in Jabbeke vanochtend

Wanneer een auteur ook voor de klas staat... laat die 120 scholieren mee schrijven aan roman: “De onderwijs­cri­sis, vanuit een andere hoek bekeken”

De crisis in het onderwijs, gezien vanuit... twee ontspoorde leerlingen en een uitgebluste leerkracht. Over dat niet-alledaagse thema schreven maar liefst 120 scholieren van GO! Athena Oostende mee aan het boek ‘Net niet kinderen’. Stuwende kracht is Kathelijn Vervarcke, auteur en leerkracht in de school. “De jongeren moesten eerst genoeg over faalangst en prestatiedruk leren om daarna te kunnen schrijven.”