WEER. In Jabbeke zo goed als helder weer vanochtend

Verwachtin­gen voor Meifoor 2023 zijn hooggespan­nen na topeditie vorig jaar: “We hopen ook te kunnen profiteren van de Waalse schoolva­kan­ties”

De forains zijn het er allemaal over eens: de Meifoor blijft een van de belangrijkste kermissen in Vlaanderen. In 2022 werden alle records verbroken, want na afloop spraken ze over de beste editie ooit. De komende drie weken hopen ze dat succes te evenaren. Wij spraken met enkele uitbaters. Ervaren ze nog altijd een knaldrang of vrezen ze dat bezoekers minder zullen uitgeven door het duurdere leven? En is de zon een belangrijke factor?