WEER. Het weer wordt warmer in Jabbeke

Meer passagiers in mei voor Oostendse luchthaven. “We doen zelfs beter dan voor corona”

De luchthaven Oostende-Brugge verwelkomde in de afgelopen maand mei een recordaantal passagiers. 41.682 reizigers om precies te zijn. Dat is 30 procent meer dan in mei 2022 en zelfs 1,2 procent boven het resultaat van 2019, net voor de coronacrisis dus. “De cijfers tonen aan dat mensen opnieuw zin hebben om te reizen en daarvoor vaker een regionale luchthaven kiezen", zegt Tom Rutsaert.