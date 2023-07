WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Jabbeke vandaag

Ook Brugse politici genieten in het Minnewater­park: “Ik breng mijn dochter van 12 mee om ze op te voeden tot de nieuwe Cactusgene­ra­tie”

In het publiek spotten we dit weekend ook diverse Brugse politici die met partner of gezin de sfeer kwamen opsnuiven in het Minnewaterpark. Meteen een goede gelegenheid om te vragen wie hun favoriete band was en wat Cactus zo speciaal maakt voor hen. “De sfeer hier is onnavolgbaar”, zegt gemeenteraadslid Doenja Van Belleghem (CD&V).