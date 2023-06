Wagen van Wit-Gele Kruis totaal verhakkeld na ongeval: verwarde chauffeur vraagt zich af waar zijn passagier naartoe is

Er gebeurde zondagmorgen even voor 6 uur een zwaar ongeval langs de E40 in Jabbeke. De bestuurder van een personenwagen verloor er ter hoogte van de verkeerswisselaar de controle over het stuur. Hij ramde enkele reflectoren die in de grond gebetonneerd zaten. De schade was groot, maar de man kon zelf uit zijn wagen kruipen. De brandweer ging nog op zoek naar een passagier, maar die bleek er uiteindelijk niet te zijn.