vzw Huis Snello organiseert kerstconcerten voor jongvolwassenen met een beperking

Een eerste concert vindt op 10 december plaats vanaf 19.30 uur in de Sint-Elooiskerk in Snellegem. Een tweede gaat op 11 december vanaf 15 uur door in de Sint-Eligiuskerk in Ruddervoorde. Karen Damen en de Filip Bollaert Band zorgen voor de muziek. Na afloop kan je in respectievelijk zaal De Schelpe en zaal Ridefort terecht voor oliebollen, braadworsten en de nodige drankjes. Tickets voor de kerstconcerten kosten 25 euro en zijn te bestellen via info@huissnello.be. De opbrengst gaat naar de werking van vzw Huis Snello.