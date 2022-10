Vrijwilliger Rik voert boekenwurmen naar de bibliotheek met busje van de gemeente

Oostende Geen lichttun­nel in Oostende dit jaar wel een overdekte schaatspis­te

Oostende houdt in tegenstelling tot andere steden wel vast aan hun schaatspiste. Er komt echter een tent over en de oppervlakte wordt verkleind naar 600 m2 in plaats van 1.000 m2. De lichttunnel sneuvelt wel in deze tijden van hoge energieprijzen.

