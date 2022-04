Voetbalwereld neemt afscheid van Miguel Van Damme: Honderden mensen volgen plechtigheid op groot scherm

De strijd van Miguel Van Damme ontroerde de voorbije jaren tot ver buiten de sportwereld. Naast grote namen uit de voetbalwereld stromen in Jabbeke dan ook ‘gewone’ supporters en sympathisanten toe. Om hen in alle rust afscheid te laten nemen, liet de gemeente Jabbeke de straten in de omgeving van de Sint-Blasiuskerk afsluiten. Daar werd het afscheid van Miguel ingezet met ‘You’ll be in my heart’ van Phil Collins. “We kunnen zijn dood zo moeilijk begrijpen, laat staan aanvaarden”, sprak de priester. “Maar we zijn dankbaar voor alle mooie momenten.”