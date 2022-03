Vloethemveld wordt toegankelijker dan ooit, tien jaar nadat laatste militairen er vertrokken: “Dit is Europese topnatuur”

Zedelgem/JabbekeHet beschermde natuurgebied Vloethemveld, in Zedelgem en Jabbeke, introduceert een nieuw wandelnetwerk van maar liefst 53 kilometer trage wegen. Je spot er niet alleen een roofvogel of ander wild, maar wandelt ook langs drie soorten heide en zeldzame vogels. “We overdrijven niet als we zeggen dat dit een stuk Europese topnatuur is", zegt projectcoördinator Eva Vanhuysse.

De geschiedenis van het Vloethemveld gaat terug tot in de 13de eeuw, toen als ontginningsgebied voor hout en landbouw van de zusters van Sint-Jan in Brugge. De eerste keer dat militairen zich in Zedelgem installeerden, was in 1914. De Duitsers vestigden zich gedurende vier jaar in de omgeving van het Vloethemveld. Zedelgem en omgeving vormden een logistieke standplaats voor de Duitse troepen. Onmiddellijk na de Grote Oorlog werd de site een belangrijk munitiedepot en in het begin van de jaren twintig werd er een kazerne gebouwd aan de zuidkant van de weg. Na WO II organiseerden de Britten een krijgsgevangenkamp. In 1951 werd de kazerne een school voor de opleiding van Nederlandstalige onderofficieren van het Belgische leger.

Totempaal

Het voormalige munitiedepot is niet vrij toegankelijk, maar het omliggende bos in een domein van 355 hectare is het ideale decor voor zowel een zondagse uitstap als een ontdekkingstocht in de natuur. Voor de kinderen is er een leuke speelzone met een totempaal, leuke toegangspoorten met dieren in prachtig houtsnijwerk, stapblokken, houten speelpaddenstoelen, een kamp en een tunnel, een zandberg met picknickbanken… “Stap voor stap maken we het gebied toegankelijker", zegt projectcoördinator Eva Vanhuysse.

Zeldzame vogels op de vijver

“Dit is Europese topnatuur. Je vindt hier drie soorten heide, het is een hotspot voor roofvogels. Stilte en rust zijn hier de kernwoorden, maar op de heidetoren kan je genieten van een vergezicht, vanuit de Waterhut spot je zeldzame vogels op de vijver en op de trage wegen loopt al eens een ree of ander wild voorbij.” Het Vloethemveld moet in de toekomst dus alleen maar belangrijker worden voor recreatie in de regio. “Volgend jaar willen we West-Vlaanderen promoten als dé wandel- en fietsprovincie bij uitstek”, zegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). “Vloethemveld past volledig in dat plaatje. Via het nieuwe wandelnetwerk wandel je vanuit dit domein naar de dorpskernen van Jabbeke en Zedelgem, of omgekeerd. Op die manier bied je de wandelaar ook mogelijkheden voor een hapje en een drankje aan.”

Volledig scherm Opening fietsnetwerk Brugs Ommeland te Zedelgem © Benny Proot