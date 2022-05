Vijf redenen waarom dit Durabrik-project in Varsenare jouw woondroom is

Op zoek naar een stijlvolle stek in een groene buurt? Dan ben je bij het nieuwe woonproject van Durabrik aan het juiste adres. “Aan de Legeweg in Varsenare zijn we bezig met de bouw van mooie gezinswoningen”, aldus Filip Vandermeeren en Vincent Sohier, die voor de projectontwikkelaar werken. Ontdek hier vijf redenen waarom dit jouw woondroom is.

• Eigen stijl

Of je nu houdt van een strakke architectuur of van een landelijke stijl, in Hof van Straeten vind je het huis dat bij je past. De afwerking is telkens heel smaakvol, met mooie materialen en verfijnde details die elke woning een eigen stijl en identiteit geven. Open, halfopen en gesloten bebouwingen wisselen elkaar af en ook qua indeling en aantal slaapkamers heb je in deze nieuwe buurt veel keuze.

• Vlakbij Brugge

“Een ander voordeel is de locatie van het project”, zegt Filip. “Hof van Straeten ligt dicht bij het centrum van Varsenare, waardoor je zelfs te voet boodschappen kan doen. Ook is het vlakbij Brugge en de E40. Als je ’s avonds nog even wilt uitwaaien aan zee, sta je er al op een halfuurtje.”

Volledig scherm Een beeld van de huizen vanuit de tuin. © Durabrik

• Eindeloos fiets- en wandelplezier

Liever iets minder ver van de natuur genieten? Ook dan is dit woonproject iets voor jou. Je woont immers in de ‘heerlijkheid’ van de vroegere heren van Straeten. Het oude kasteeldomein bezorgt je gegarandeerd uren wandelplezier. “Of je kan natuurlijk gaan fietsen langs de rivieren en andere kasteeldomeinen in de omgeving”, aldus Vincent.

• Future proof

Nog een troef: Hof van Straeten is helemaal klaar voor de toekomst. De woningen beschikken over een ventilatiesysteem type D. Daar komt nog eens bij dat je huis door de beschermende buitenschil en de zonnepanelen op het dak een E-peil van lager of gelijk aan 20 heeft. “Dat is heel wat beter dan de norm, waardoor je vijf jaar lang geen onroerende voorheffing hoeft te betalen”, zegt Filip. “Zowel het milieu als je portemonnee is er met andere woorden bij gebaat.”

• Vaste prijs

Tot slot kan je jouw Durabrik-stekje in Varsenare met een gerust hart kopen. “Wij werken bij de huizen met een vaste prijs”, aldus Vincent “Dat wil zeggen dat bij contractondertekening de afgesproken prijs niet meer stijgt ook al stijgen de grondstofprijzen. Je komt dus zeker niet voor verrassingen te staan.” “Snel zijn is de boodschap”, zegt Filip. “Er zijn immers nog maar een paar woningen beschikbaar.”

Wil je meer weten over dit woonproject in de Popstaelstraat in Varsenare? Surf dan naar de website. Je mag ook altijd contact opnemen met Durabrik. Dat kan door te mailen naar info@durabrik.be of te bellen naar het nummer 09 280 60 60.

Volledig scherm Een mogelijke manier om je nieuwe stek in te richten. © Durabrik