Verschillende gewonden bij zwaar verkeersongeval in Varsenare

Oostende Maak kennis met de nieuwste collega’s van de Oostendse flikken: politiehon­den Utah, Ghost en Storm starten aan opleiding

De Oostendse politie heeft er drie opvallende werknemers bij. Politiehonden Utah, Ghost en Storm slaagden namelijk met glans voor hun eerste test en starten binnenkort met hun opleiding tot drug- of patrouillehond. Het is de bedoeling dat ze daarna op het terrein ingezet kunnen worden. “De hondenpatrouille is alleszins een belangrijk onderdeel van onze werking”, klinkt het.

18:01