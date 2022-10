Verkeershinder in Kapellestraat, Koffiestraat en Dorpstraat door werken aan kerk

Jabbeke Deze Jabbeke­naars krijgen plots een asielcen­trum achter hun woning: “De vluchtelin­gen kunnen recht onze tuin binnenwan­de­len”

“Het nieuws is hier ingeslagen als een bom.” De bewoners van de Stationsstraat in Jabbeke zijn niet te spreken over de plotse komst van 150 tot 500 asielzoekers achter hun deur. Ze vrezen niet enkel voor de rust in hun straat, maar snappen ook niet hoe in de aftandse, voormalige gebouwen van de civiele bescherming mensen te slapen kunnen worden gelegd. “We dachten net dat de kazerne onbewoonbaar was verklaard?” Ook binnen de gemeentepolitiek en bij de politie was de komst van het asielcentrum woensdag hét gespreksonderwerp.

