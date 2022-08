Verkeershinder door triatlon op 7 augustus

In de volgende straten zal van 14 tot 18 uur een parkeerverbod of éénrichitngsverkeer gelden: Vlamingveld, Varsenareweg, Kroondreef, Legeweg, Elfhoekstraat, Stationstraat, Vaartdijk Zuid, Vaartdijk Noord, Clementsheulestraat, Kwadeweg, Kalsijdeweg, Cathilleweg, Steenkaai, Jonckhere Fietsbrug, Duikerstraat, fietspad + pechstrook N377 en Constant Permekelaan. Het parcours wordt verkeersluw gehouden waardoor er slechts beperkt doorgaand verkeer mogelijk zal zijn. Als je toch moet passeren, rijd dan met de wedstrijdrichting mee. Er is geen verkeer mogelijk tegen de wedstrijdinrichting in. Alle straten rond het VTC Jabbeke zullen moeilijk bereikbaar zijn of afgesloten zijn. Van 14.15 tot 17.30 uur zijn de Varsenareweg en de Kroondreef afgesloten. Alle info over deze wedstrijd is terug te vinden op www.brogo.be.