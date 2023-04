Vanochtend gedeeltelijk bewolkt weer in Jabbeke

Dak van biblio­theek wordt gereno­veerd

Het dak van de bibliotheek van Gistel zal gerenoveerd worden. “Het huidige platte dak van de bibliotheek is kapot, op verschillende plaatsen regent het zelfs binnen. Plaatselijk herstel is niet meer mogelijk en een totaalrenovatie is dus aan de orde”, zegt bevoegde schepen Geert Deschacht (Open VLd).