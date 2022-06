Van Afrika tot Amerika: indrukwekkende collectie van Paul De Grande (73) gaat de wereld rond, maar: “Eigenlijk was dit nog maar de helft van mijn verzameling”

JabbekeDe veiling in het kasteel van Paul De Grande (73) was een groot succes. Vijf dagen lang gingen in totaal 2.000 verzamelstukken uit de indrukwekkende collectie van de topantiquair onder de hamer. Van Afrika tot in Amerika: wereldwijd was er interesse én werd er gekocht. “Het was een huzarenstukje, maar een gevoel van trots overheerst”, zegt veilingmeester Rob Michiels. Ook Paul De Grande reageert tevreden. “En zeggen dat dit eigenlijk nog maar de helft van mijn collectie was”, glimlacht hij. Blijft de vraag: hoeveel bracht de veiling nu precies op?