Uitbaters van Estaminet Ter Spinde openen groot zomerterras: "Om de enorme toevloed aan fietsers op te vangen langs het kanaal”

JabbekeSteven Verhaeghe en Katrien Depreitere van Estaminet Ter Spinde in Jabbeke openen in het weekend van 18 en 19 juni een groot zomerterras. Onder de naam ‘Puur by Ter Spinde’ willen ze de vele fietstoeristen langs het kanaal opvangen. “We zetten vooral in op streekproducten”, vertellen de uitbaters.

Estaminet Ter Spinde zette na vorige zomer hun tearoom stop. En dat leidde tot het nodige ongenoegen bij de klanten. “We moesten echter een keuze maken”, vertelt Steven Verhaeghe. “Ons bestaande terras was wat te klein. Mensen die over de middag kwamen eten, moesten we vaak ‘wegjagen’ om plaats te maken voor de liefhebbers van onze tearoom. Op hun beurt moesten die mensen dan weer vroeger dan gewenst vertrekken voor de avondshift. We beslisten te stoppen met de tearoom, maar beloofden tegelijk aan onze klanten om met een oplossing te komen. Die hebben we nu gevonden.”

Tot rust komen

‘Puur by Ter Spinde’ wordt het grote zomerterras van Steven en Katrien met zo’n 120 plaatsen. “De pop-up zal volledig losstaan van ons restaurant”, zeggen ze. “Tussen 10 en 20 uur kunnen de klanten er op hun gemak een biertje of frisdrank drinken, maar ook een mock- of cocktail. We zullen ook pizza aanbieden, nacho’s, wafels en een rijsttaartje of ander gebak. Centraal zullen streekgebonden producten staan. We richten ons vooral op het fietstoerisme dat in de zomer floreert langs het kanaal. Fietsers en andere klanten zullen op ons terras echt tot rust kunnen komen. Voor de kinderen zal er ook een springkasteel geplaatst worden.”

Het zomerterras van Ter Spinde opent in het weekend van 18 en 19 juni een eerste keer de deuren. “We zullen op zaterdag en zondag proefdraaien, om daarna enkele dagen verlof te nemen. In die periode kunnen we, indien nodig, hier en daar nog wat bijsturen. Daarna gaan we door tot het einde van september.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.