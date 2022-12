Uitbaters van carwash riskeren jaar cel voor mensensmokkel en zwartwerk

De inspectie viel in december 2018 een eerste keer binnen in de handcarwash van M.C. (44) langs de Gistelsteenweg in Jabbeke. Z’n broer S.C. (37) was in die periode aandeelhouder van de vennootschap, maar deelde volgens de arbeidsauditeur ook wel de lakens uit op de werkvloer. In de carwash was een Afghaan in het zwart aan het werk. Hij bleek bovendien illegaal in België te verblijven. “De man woonde in een appartement achter de carwash”, vertelde arbeidsauditeur Evi De Clercq. “Er stond schimmel op de muren en op de grond lag een natte matras. De beklaagden betaalden het slachtoffer ook niet voldoende.”