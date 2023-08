Twee verdachten aangehouden voor phishing nadat bestuurder verkeersovertreding begaat

IN BEELD. Dit was de indrukwek­ken­de afsluiter van het eerste Reiefesti­val dat 8.000 bezoekers lokte

Zondagavond vond het sluitstuk plaats van het Reiefestival dat de voorbije 3 dagen plaatshad in Brugge. De Italiaanse kunstenares Azzura De Gregorio werkte een prachtige rituele performance uit tussen het Jan Van Eyckplein en de Potterierei waarbij de hoofdrol was weggelegd voor een mysterieuze figuur die de ex-voto’s in ontvangst nam die tijdens een processie meegedragen werden.