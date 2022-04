Twee dagen langen karten tussen de huisjes van camping ‘t Klein Strand: “Nooit gedacht dat we dat ooit zouden kunnen realiseren”

Jabbeke/KortrijkOoit eens willen karten in een uniek kader? Dan moet je eind deze maand op de camping van ‘t Klein Strand in Jabbeke zijn. Het bedrijf Kart-Events zet er een weekend lang een racecircuit op. Goed voor 800 meter lang kartplezier tussen de vakantiehuisjes door. “Het is echt een droom om dit te kunnen organiseren”, zegt zaakvoerder Jens Vanoverschelde (30).

Kart-Events organiseert al 19 jaar lang kartevenementen in pop-upvorm. Bedrijven, organisaties of vzw’s kunnen beroep doen op hun diensten voor een originele teambuilding of ander soort activiteit. Kortrijkzaan Jens Vanoverschelde (30) nam Kart-Events in april vorig jaar over en spreekt van een groot succes. “Dit jaar staan al 15 evenementen gepland”, vertelt hij. “Ons concept valt in de smaak. Het is dan ook eens iets anders dan een eetfestijn. Al blijft ons voornaamste doel om jonge talenten vanuit de karting op het grote circuit te krijgen.”

Vakantiehuisjes

Ook ‘t Klein Strand in Jabbeke kreeg lucht van de activiteiten van Kart-Events. Zij doen in het weekend van 30 april en 1 mei beroep op hun expertise om een uniek evenement op poten te zetten. “’t Klein Strand wilde opnieuw meer beweging krijgen op de camping en was op zoek naar een activiteit waarmee mensen hen zouden kunnen herontdekken”, zegt Jens. “Op die manier zijn ze bij ons uitgekomen. Wij zullen op de camping met banden een circuit aanleggen van 800 meter lang. Het parcours zal voor een stuk over de grote parking aan de hoofdingang lopen, maar laat de piloten ook dwars door de camping rijden. Tussen de vakantiehuisjes door.”

Quote Dit wordt echt een uniek kader om in te rijden. Ik had nooit gedacht dat we zoiets zouden kunnen realiseren Jens Vanoverschelde

Jens spreekt zelf van een droomlocatie. “Dit wordt echt een uniek kader om in te rijden. Ik had nooit gedacht dat we zoiets zouden kunnen realiseren. Maar heel weinig locaties geven immers toestemming om zo’n evenement plaats te laten vinden. Bij ‘t Klein Strand was dat niet het geval. We hebben een heel toffe samenwerking.”

65 per uur

Iedereen die dat wil, kan eind deze maand in een kart door de camping racen. De exemplaren van Kart-Events halen snelheden tot liefst 65 kilometer per uur. “Iedereen beslist natuurlijk zelf hoe snel hij of zij rijdt”, zegt Jens. “We hanteren geen minimumleeftijd voor deelnemende piloten. Wie jonger is dan 16 jaar, moet bij een zittende houding wel een lengte van 102 centimeter hebben tussen de rug en voeten. Op zaterdag organiseren we in de voormiddag een fun race. In de namiddag staan een korte en lange race op het programma. Ook op zondag is dat het geval. Dan tellen beide races zelfs mee voor het Belgisch kampioenschap.” Meer info over prijzen en inschrijvingen vindt u op de website van Kart-Events.

