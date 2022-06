Tuinhuis vernield bij nachtelijke brand

Brugge De politie is vaste klant in dit Brugs café, dus neemt burgemees­ter ‘uitzonder­lij­ke maatregel’, tot onvrede van cafébazin: “Moet ik elke klant bij het handje nemen tot ze de straat uit zijn?"

“We hebben onze muziekinstallatie begrensd op 80 decibel, maar nog is het niet genoeg. Ze verplichten ons nu zelfs om de televisie te begrenzen. Ik ben stilaan de tel kwijt, maar de politie is hier de voorbije jaren al 54 keer over de vloer gekomen. Wat moeten we nog doen? De klachten zullen blijven komen. Ik kan toch moeilijk elke klant bij het handje nemen tot ze de straat uit zijn?” Tamara Vanderveken (44) is de wanhoop nabij nu Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) haar café Happy Days verplicht sluit tot 20 juni. “Ik kon niet anders”, zegt De fauw. De cafébazin is het daar evenwel niet mee eens. “Elk verhaal heeft twee kanten, het onze dus ook."

1 juni