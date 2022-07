Treinverkeer tussen Oostende en Brugge hersteld na ongeval aan overweg

Brugge Nog één (halve) lesdag en dan volgt de sloophamer na 160 jaar onderwijs­ge­schie­de­nis in Sint-Andreas: “Het werd tijd, dit gebouw is helemaal op”

“Het eerste wat ze gaan slopen is mijn bureau.” Directeur Martine Fontaine van basisschool Sint-Andreas langs de Garenmarkt in Brugge loopt nog eens rond in het immense schoolgebouw waar 416 lagere schoolkinderen tot donderdagochtend verwacht worden. Als de middagbel klinkt, zit 160 jaar onderwijsgeschiedenis er onherroepelijk op. “Volgende week sluiten ze al gas, water en elektriciteit af.”

29 juni