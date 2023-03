Team Steve loopt opnieuw 100 kilometer tegen kanker en denkt ook al aan volgende editie: "Verkoop van Omer-bier moet geld in het laatje brengen”

De 100 kilometerrun van Kom op Tegen Kanker gaat zondag door in Deinze. Team Steve uit Jabbeke neemt aan deze editie deel met vier teams van vier lopers. Elk team loopt in totaal 100 kilometer, waarbij iedere loper 40, 30, 20 of 10 kilometer op zich neemt. Om te kunnen deelnemen aan het event moet elk team 2.500 euro weten te verzamelen. “Als particulier is dat niet evident”, vertelt bezieler Steve Willaert (49). “Toch slagen we er elk jaar in om het gevraagde bedrag bijeen te krijgen. De helft met eigen acties, de andere helft met gulle bijdragen.”