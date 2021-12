“Te ziek? Nee, ik haal net kracht uit wat ik doe”: CVS-patiënte Samantha (17) schreef al een boek en start nu met eigen jeugdbeweging en lezingen

Brugge Gijzelne­mer van cipier in Brugse gevangenis is dan toch toereke­nings­vat­baar

De Kosovaar Faton S. (30) is volgens het eerste verslag van de gerechtspsychiater toerekeningsvatbaar voor de gijzeling in de Brugse gevangenis. De gedetineerde hield dit voorjaar een cipier urenlang gevangen. Een van zijn advocaten had twijfels gezaaid over zijn toerekeningsvatbaarheid.

17 december