Studenten organiseren groots paasontbijt ten voordele van mensen met dementie: “We dragen hen een bijzonder warm hart toe”

Kjenta Willems (21) uit Wingene, Liza Vandewiele (21) uit Heule en Luka De Cuyper (20) uit Wingene zitten in hun laatste jaar Event- en Projectmanagement aan de Arteveldehogeschool in Gent. De drie studenten kregen bij aanvang van het academiejaar de opdracht om een eigen evenement te organiseren. “Een heel leerproces”, noemen ze het zelf. “Onder begeleiding van de school en ook Unizo ontdekten we wat er allemaal bij komt kijken: van het openen van een rekening tot het afsluiten van de nodige verzekeringen en het zoeken van sponsors.”

Al van in het begin van hun opdracht wisten de prille twintigers welke richting ze uit wilden. “We hebben allemaal een passie voor de horecasector”, vertelt Kjenta. “Ikzelf heb al twee jaar een eigen zomerbar in Wingene. Daarnaast deed ik drie jaar lang een vakantiejob in een rusthuis. Ik stond op de zwaarste afdeling waar personen met dementie verbleven. Ik heb daar enorm veel gezien. Let op: niet allemaal slechte dingen. Ik zag ook mooie taferelen. Hoe demente mensen op hun manier eigenlijk wel nog voldoening kunnen halen uit het leven, bijvoorbeeld. Ik draag hen net als mijn medestudenten een bijzonder warm hart toe.”

Demiclowns is een vzw die zich inzet voor mensen met dementie. De onderneming biedt hen psychische en fysische zorg, maar ook de nodige ontspanning. “Met een groots paasontbijt, dat we doopten als ‘De Zoete Klokke’ willen we op zondag 24 april geld inzamelen voor de Demiclowns”, zegt Kjenta. “Het evenement gaat door in Hove Ter Hille in Jabbeke. We richten ons niet enkel op ouderen. Ook hun familie is meer dan welkom. Na een uitgebreid, lokaal ontbijtbuffet kunnen de kinderen ravotten in de grote speeltuin. Er zal ook een fotograaf aanwezig zijn om de mooie familietaferelen op de gevoelige plaat vast te leggen.”

Tickets kosten 6 euro voor de allerkleinsten tot 3 jaar. Volwassenen betalen 35 euro, terwijl voor kinderen tussen 3 en 10 jaar 25 euro wordt aangerekend. “Per ticket schenken we 6 euro door aan het goede doel. Ook enkele sponsors deden al hun duit in het zakje. Op die manier kregen we al een mooi bedrag bijeen.” Je ticket voor ‘de Zoete Klokke’ reserveren kan telefonisch op het nummer 0495/13.57.58 of via de website van het evenement.

