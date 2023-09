CD&V Oudenburg reageert op auditrap­port: “Onze recente vraag naar een deontologi­sche commissie werd door de meerder­heid van de tafel geveegd”

In Oudenburg reageert oppositiepartij CD&V op de berichtgeving in de media over het forensisch onderzoek naar de handel en wandel van het Oudenburgse stadsbestuur en de onder verscherpte toezichtstelling door Minister Somers en gouverneur Carl Decaluwé. “Onze kritiek over mogelijke belangenvermenging werd steeds weggelachen”, stelt fractieleider Peter Velle.