REPORTAGE. Het heeft drie jaar geduurd, maar daar is de eerste Brugse wijn van domein ’t Neerhof: “De druiven rijpen hier wat trager dan in het zuiden”

Een beetje weggestoken achter een oude schuur levert het Brugse wijndomein ’t Neerhof in Sint-Andries na drie jaar hard werken haar eerste witte en rode wijnen af. Tussen de drie hectare aan wijnranken zijn voormalig aannemer Sascha De Smet (49) en zijn Spaanse partner Sonia Marazuela (51) aan dit project begonnen. “Deze investering gaan we nooit terugverdienen, maar het is uit passie dat we het doen.”