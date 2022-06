Steve (48) en z'n team organiseren gezellige zomeravond voor 100 kilometer tegen kanker

Met het evenement “Hello Summer” wil Team Steve de nodige fondsen inzamelen om zich te kunnen inschrijven voor de 100 kilometerrun, die op 19 maart 2023 doorgaat. Om deel te nemen aan het evenement van Kom op Tegen Kanker moet per deelnemend team 2.500 euro overgemaakt worden. “Elk jaar organiseren we verschillende activiteiten om geld in het laatje te brengen”, zegt Steve. “Als eerste staat komende zaterdag Hello Summer op de planning. Het moet een leuke avond worden met de foodtruck van Café Copains, die onder meer smoked burgers en taco’s voorzien, en de nodige muziek. We plaatsen voor de kleinsten ook een springkasteel, een visput en een standje met glittertattoos.” Hello Summer gaat zaterdag om 17.30 uur van start in de school in de Dorpsstraat 5 in Bekegem.