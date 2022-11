Staatssecretaris en Fedasil naar Raad van State tegen verbod op komst asielzoekers in Jabbeke: “Geen reden om aan te nemen dat er op die plaats verhoogde PFAS-waardes zijn”

JabbekeStaatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) trekt samen met Fedasil naar de Raad van State om het verbod aan te vechten op de komst van asielzoekers in Jabbeke. Ondanks hevig verzet van burgemeester Frank Casteleyn (CD&V), hebben beide partijen nog steeds het plan om er noodopvang te organiseren. “Het advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid was duidelijk.”

De Jabbeekse burgemeester Frank Casteleyn (CD&V) beriep zich op vorige week maandag op het artikel 135 van de nieuwe gemeentewet om de komst van asielzoekers naar zijn gemeente te verbieden. In het kader van de openbare veiligheid vond de burgervader het niet kunnen dat kwetsbare gezinnen met kinderen zouden worden ondergebracht in de voormalige gebouwen van de civiele bescherming. Zijn voornaamste argument? De civiele bescherming hield vroeger oefeningen met blusschuim op het terrein. De site moest bijgevolg onderzocht worden op de aanwezigheid van PFAS in de grond, maar dat onderzoek had nog niet plaatsgevonden.

Steun burgemeester

Casteleyn zag het burgemeestersbesluit als zijn laatste strohalm om de komst van een tijdelijk centrum voor asielzoekers in Jabbeke tegen te houden. “Als kinderen op die terreinen buiten spelen en in aanraking komen met PFAS, zal ik de schuld krijgen”, zei hij daar zelf over. “Dat risico wil ik niet nemen.” Het kabinet van de Moor sprak echter tegen dat er risico’s waren en beriep zich daarbij op een positief advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat Agentschap gaf toe dat er nog geen bodemonderzoek gebeurd was in Jabbeke, maar zag het gezondheidsrisico bij een tijdelijk verblijf als verwaarloosbaar. “We weten nog niet eens of er inderdaad sprake is van verhoogde PFAS-waardes en er zijn ook geen redenen om dat aan te nemen. Bovendien heeft PFAS vooral negatieve gevolgen voor de gezondheid na langdurige blootstelling”, stelde woordvoerder Joris Moonens.

Volledig scherm De voormalige site van de civiele bescherming in Jabbeke. © Benny Proot

In Jabbeke kon men de zet van hun burgemeester wel appreciëren. De gemeenteraad keurde maandag, op aangeven van de lokale N-VA, zelfs een dubbele motie goed ter ondersteuning van Casteleyn. “We steunen de burgemeester in zijn vraag om de komst van noodopvang in de tijd te beperken”, zegt fractieleider Geert Orbie. “We vragen hem een schriftelijke garantie te vragen aan de staatssecretaris dat er maximaal negen maanden lang bewoners zouden worden toegelaten in het opvangcentrum. Daarnaast moet er ook op papier staan dat de de site, zoals eerder gegarandeerd werd, tegen uiterlijk december 2023 zal verkocht worden aan Jabbeke.”

Raad van State

Of Casteleyn z’n slag zal thuishalen, wordt met de dag echter onzekerder. Staatssecretaris de Moor trekt samen met Fedasil immers naar de Raad van State om het verbod van de burgemeester te laten verbreken, zo wordt dinsdag aan onze redactie bevestigd. Hoewel intussen een bodemonderzoek is aangevraagd, worden de resultaten daarvan dus niet afgewacht. “Dit is de vaste procedure bij verboden van burgemeesters", zegt Sieghild Lacoere, woordvoerster van de Moor. “Het advies van Zorg en Gezondheid was volgens ons duidelijk. Het plan is nog steeds om noodopvang in Jabbeke te organiseren.”

Volgens de Jabbeekse burgemeester kom de rechtszaak volgende week al voor. “Onze advocaat is er mee bezig”, reageert hij. “Mocht de Raad van State mijn verbod doorbreken, heb ik gedaan wat ik kon voor mijn inwoners. Ik heb alles gedaan wat binnen mijn mogelijkheden lag.”

