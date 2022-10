Schaaf je programmeerskills bij tijdens IT-workshop voor kinderen

De kinderen leren met het programma Scratch eenvoudig programmeren op de laptop. De bedoeling is dat ze na de workshop zelfstandig een verhaal kunnen maken of een eigen game programmeren. Je hoeft geen eigen laptopt of tablet mee te nemen. De workshop is bedoeld voor kinderen van het derde tot zesde leerjaar. Afspraak op woensdag 2 november in Vrije Basisschool de Wassenaard in Varsenare. De workshop kost 6 euro. Inschrijven doe je door te mailen naar roelens.mieke@telenet.be.