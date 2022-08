Ruben Vanhollebeke verovert Europese titel G-boogschieten

Ruben heeft een aangeboren oogziekte en is zo goed als volledig blind. In het boogschieten vond de Jabbekenaar zijn grote passie. Hij is al enkele jaren wereldtop in het G-boogschieten, de discipline voor atleten met een visuele beperking. Drie jaar geleden werd Ruben in ‘s-Hertogenbosch voor het eerst wereldkamioen. Hij verpulverde al enkele keren het wereldrecord en verlengde in februari dit jaar z'n wereldtitel. Dit jaar was ook het Europees kampioenschap in Rome een doel voor de Jabbekenaar.