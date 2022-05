RESTOTIP. Restaurant De Velddreef: “Dit vlees heeft zelfs geen saus nodig”

VarsenareRestaurant De Velddreef heeft op zich al lang zijn strepen verdiend in Varsenare, en daarbuiten. Zaakvoerders Cédric en Sofie baten de zaak ondertussen al negen jaar samen uit. Hij in de zaal, zij in de keuken. Een tandem die na al die jaren nog steeds goed werkt. En dat gingen wij proeven.

Authentiek. Eerlijk. Pretentieloos. Het zijn drie woorden die na ons bezoek aan De Velddreef - gelegen op de hoek van de Gistelsesteenweg en de Beisbroekdreef in Varsenare - bij ons opkomen. Zaakvoerders Cédric Van de Walle en Sofie Demeulemeester kiezen bewust voor een traditionele kaart. Geen spectaculaire gerechten, maar wel meer dan degelijke klassiekers. Het eten en de rekening nadien zorgen er uiteindelijk voor dat je als klant met een perfect voldaan gevoel buiten stapt.

Volledig scherm Aan de muur hangen heel wat vlinders. Werken van zaakvoerder Cédric. © tlg

De Velddreef heeft een ruim zonneterras achteraan. Met een speelplein én in de zomer een springkasteel voor de kinderen. Het was bij onze aankomst iets te koud om nog buiten te zitten. Maar het terras proberen we bij een volgend streepje zon zeker en vast nog uit. Meteen naar binnen dus: Het interieur in De Velddreef is klassiek. Houten tafels en stoelen, een kachel centraal, rode gordijnen en lusters die hun dienst al jaren bewijzen.

Vlinders, vlinders, vlinders

Maar wie het restaurant tegenwoordig binnenstapt, waant zich even in een vlindertuin. En dat is het gevolg van een uit de hand gelopen hobby van zaakvoerder Cédric. “Mee gestart in de coronaperiode”, zegt hij. “Mensen vonden het mooi en zo ben ik ze hier beginnen uithangen en tentoonstellen.” Leuk detail: alle kaders en kunstwerken zijn te koop. De prijs hangt er telkens klein op geplakt.

Ondergetekende was deze recensie-opdracht even uit het oog verloren. Daar zit mijn aangeboren gebrek aan organisatorisch talent voor veel tussen. Daarom ging ik uiteindelijk dinsdagavond met mijn beste kameraad in allerijl op restaurant. Het leven is geen ponykamp, hé. Ik verwachtte dus eerlijkgezegd een behoorlijk leeg restaurant. Maar de overvolle parking en een restaurant met zowat enkel bezette tafels bewezen al snel mijn ongelijk.

Volledig scherm De Velddreef Restotip © tlg

Mijn gezelschap ging bij het aperitief al meteen voor een blonde Tongerlo van het vat overstag. Ikzelf koos dan weer voor het huisaperitief: een cocktail van gin, rum, passoa en fruitsap. Bitter bij de start, maar zoet op het eind. En geen aperitief zonder fingerfood, en dus vragen we nog enkele “gandahamballetjes”. Die zijn lekker, maar de vleessmaak is niet bepaald overheersend.

Filet mignon en entrecote

En dat kunnen we niet meteen zeggen van ons hoofdgerecht. Onze vrouwen zijn vegetarisch en dus zien we onze kans schoon: ikzelf ga voor een filet mignon met bearnaisesaus. Mijn kameraad kiest een entrecote met pepersaus. Allebei saignant, allebei perfect gebakken. Twee grote lappen vlees, geflankeerd door een vers slaatje en smakelijke saus. “Maar zo’n stukje vlees hoeft zelfs geen saus”, zegt mijn gezelschap lovend.

En datzelfde gezelschap profileerde zichzelf meteen als zoetekauw. Want zonder dessert afsluiten bleek geen optie: een dame blanche en een crème brûlée. En ook die waren exact wat we ervan mochten verwachten: pretentieloos authentiek. Net zoals de rekening. Die bovendien met een brede glimlach én twee gratis limoncello’s werd aangeboden. “Omdat het dinsdag is”, klonk het. Het vat De Velddreef zo’n beetje samen.

Praktisch

Restaurant De Velddreef. Gistelsteenweg 171 8490 Varsenare Telefonisch reserveren: 050 38 99 95

Openingsuren (keuken)

Maandag, dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag: 12 uur - 14 uur en 18 uur tot 21 uur. Gesloten op woensdag en donderdag. De Velddreef kiest er bewust voor om geen tearoom aan te bieden en sluit daarom elke middag enkele uren.

Prijzen

Tapas en voorgerechten variëren tussen 5 euro (verse dagsoep) en 18 euro (scampi’s op drie wijzes). Hoofdgerechten schommelen tussen 23 euro (gegrilde varkensribbetjes) en 33 euro (Ierse rib-eye met saus naar keuze). Voor een dessert betaalt u tussen 5 euro (Sneeuwwitje, kinderijsje) en 11 euro (Coupe aardbei, met verse aardbeien van bij kweker Segaert verderop). Een driegangenmenu kan dan weer voor 48 euro per persoon.

Volledig scherm De Velddreef Restotip © tlg

Volledig scherm De entrecote was alleszins meer dan voldoende. © tlg