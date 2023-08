Fietsster (63) zwaarge­wond na valpartij met fiets in Lissewege

Een 63-jarige vrouw uit Brugge is zondagavond zwaar ten val gekomen met haar fiets. Dat gebeurde in de Gaarlemstraat in Lissewege. Het slachtoffer werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeerde nooit in levensgevaar.