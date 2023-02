Protesterende boeren van Boerenhart strijken neer in Jabbeke: “Het wordt voor ons steeds moeilijker”

Brugge Sport Na School Pas is groot succes, verkoopcij­fers in opvallend stijgende lijn

Brugge doet het bijzonder goed bij de verkoop van de Sport Na School-passen. De SNS-pas is een sportpas voor alle leerlingen van het secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Met deze pas kunnen ze gedurende een bepaalde periode na de schooluren deelnemen aan verschillende sportactiviteiten in de stad.

8 februari