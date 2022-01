PORTRET. Frank Casteleyn (66), de nieuwe, excentrieke burgemeester van Jabbeke: “Mijn schoenenfetisj? Geen idee hoe die er ooit gekomen is”

Jabbeke Hendrik Bogaert past voor burgemees­ter­schap in Jabbeke: “Hier hadden we niet op gerekend”

CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert (53) verzaakt aan het burgemeesterschap in Jabbeke. Bogaert zou normaal in januari 2022 huidig burgemeester en partijgenoot Daniël Vanhessche (61) opvolgen, maar liet zijn fractieleden in zijn thuisgemeente met een WhatsAppberichtje weten dat hij de sjerp niet hoeft. “Of ik nu nog drie jaar ga voortdoen? Daar had ik eigenlijk niet op gerekend”, zegt Vanhessche. Er zijn alvast nog kandidaten om burgemeester te worden.

12 november