Pomchi in buggy doodgebeten door stafford tijdens wandeling in Jabbeke: “Mijn mama probeerde nog tevergeefs de hond los te rukken van Lizzy”

Het verdriet bij Marie-Anne Decaestecker is immens na het voorval in Vlamingveld waarbij ze haar 6-jarige pomchi verloor. Ook zoon Hendrik heeft de voorbije nacht niet geslapen. “Lizzy was als een kindje voor mijn mama. In het verleden ging ze ermee naar de hondenschool en het was een bijzonder braaf en rustig beestje dat dienst deed als therapiehondje. Mensen die een fobie hadden voor honden werden in contact gebracht met Lizzy om hun angst te overwinnen.” Volgens Hendrik had het diertje geen enkele kans tegenover de Stafford. “In een fractie van een seconde werd Lizzy losgerukt uit de buggy door de stafford die geen muilkorf droeg. Mama probeerde dat nog te verhinderen maar tevergeefs. Ik reed naar de dierenarts maar alle hulp kwam te laat.” Marie-Anne: “Mijn engeltje werd geopereerd op 27 mei en de revalidatie verliep vlot. In oktober zou Lizzy 7 jaar geworden zijn. Het is verschrikkelijk dat ik mijn beestje voor mijn eigen ogen zag doodbijten.”