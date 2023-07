Politie ziet brommobiel rijden, met klein meisje in de koffer

HET VERHAAL VAN WEST. De Slag bij Westrozebe­ke: “Hele horden kraaien vlogen boven de hoofden... Dat voorspelde niet veel goeds”

Wat Tom Waes voor Vlaanderen heeft gedaan, doet HLN deze zomer voor West-Vlaanderen. Amateurhistoricus Ivan Vanherpe uit Ieper, auteur van tientallen geschiedenisboeken over de provincie, selecteerde voor ons tien verhalen die de geschiedenis van de kustprovincie hebben bepaald. Vandaag brengen we de Slag bij Westrozebeke. Minder bekend dan de Guldensporenslag, maar als ‘revanche’ minstens even belangrijk. Want Filips van Artevelde en zijn Gentenaars werden er stevig in de pan gehakt.