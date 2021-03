Politie betrapt tientallen jongeren tijdens lockdownfeestje en neemt 1.300 ampullen lachgas in beslag

Het feestje werd vrijdagnacht stilgelegd in vakantiewoning Het Duins Genot langs de Duineweg in Jabbeke. “We kregen even na 3 uur een melding van een lockdownpartij waarbij aanvankelijk sprake was van 40 personen", zegt Annemie Wittesaele. “Onze diensten kregen bijstand van de collega’s uit Middelkerke en Oostende en troffen eenmaal ter plaatse effectief tientallen feestvierders aan.” Het gaat om jongeren tussen 18 en 26 jaar uit Wallonië en Frankrijk. Bij aankomst van de politie probeerden verschillende feestvierders te ontsnappen of zich te verstoppen. Uiteindelijk konden 30 mensen geïdentificeerd worden. Eén iemand, een 19-jarige man, was dronken en gedroeg zich weerspanning. Hij werd bestuurlijk aangehouden. Voor alle aanwezigen werd proces-verbaal opgemaakt.

Nóg een feestje

De politiezone Kouter had vrijdagnacht de handen vol, aangezien even verderop in Jabbeke nog een lockdownfeestje werd stilgelegd. De politie kreeg melding dat er een feestje aan de gang was op de terreinen van een bedrijf langs de Oude Gentweg. De agenten konden bij aankomst duidelijk muziek horen en merkten ook verschillende wagens op. In het gebouw bleek de zaakvoerder een bar ingericht te hebben. De ramen waren afgedekt met folie, waardoor onder andere de aanwezige lichtinstallatie moeilijk op te merken was van buitenaf. De politie trof er acht personen aan die een feestje aan het bouwen waren. Het gaat om vier mannen en vier vrouwen tussen 22 en 34 jaar. Van een mondmasker was geen sprake. Ze kregen allen een proces-verbaal.