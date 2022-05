Politie betrapt acht bestuurders op afleiding achter het stuur

Een eerste controlepost werd tussen 10 en 11.50 uur opgezet langs de Aartrijksesteenweg in Jabbeke. Twee bestuurders moesten er onmiddellijk een boete betalen voor het gebruik van hun gsm of een andere afleiding achter het stuur. Ook in de Waterstraat in Oudenburg werden tussen 13 en 14 uur twee chauffeurs betrapt op dezelfde inbreuk. In de Koolaerdstraat in Gistel waren het er later op de namiddag zelfs vier.