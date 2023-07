Plaspauze levert Nederlandse drugskoerier mogelijk 30 maanden cel op

Jonge moeder (23) die pasgeboren baby in vuilniszak op zolder dumpte blijft in cel: “Ook autopsie­ver­slag is niet eenduidig”

De jonge vrouw die haar pasgeboren kindje thuis in een vuilniszak dumpte, moet twee maanden langer in de gevangenis blijven. De wetsdokter heeft zijn voorverslag ondertussen wel klaar. En dat wordt cruciaal. Want gaat het om schuldig verzuim of om kindermoord? “Het verslag is alleszins niet eenduidig”, blijft haar advocaat vaag.