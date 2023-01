Petitie van Nathalie (31) voor dringende maatregelen in de zorgsector al meer dan 3.000 keer ondertekend: "Ook de politiek is intussen wakker”

Zerkegem/BruggeMet haar petitie “Zorg voor zorgenden” wilde Nathalie Van Suyt (31) uit Zerkegem aan de alarmbel trekken, nadat ze zelf uit de zorgsector stapte . De petitie, die eigenlijk een oproep is voor betere werkomstandigheden in de zorg, werd intussen meer dan 3.000 keer ondertekend. “En ook de politiek is intussen wakker”, zegt Nathalie.

Het verhaal van Nathalie beroerde veel mensen. De vrouw uit de Jabbeekse deelgemeente Zerkegem werkte vier jaar lang als projectzorgkundige in verschillende rusthuizen in het Brugse en aan de kust, maar was de wantoestanden daar meer dan beu. In een open brief op Facebook schreef ze haar frustraties van zich af. De open brief werd massaal gedeeld en leverde ook een tsunami aan reacties op.

Eén van die reacties was van schrijfster Lien De Metsenaere. Zij schreef een boek over menswaardig sterven en besliste om samen met Nathalie de petitie “Zorg voor zorgenden” te lanceren. In amper enkele dagen tijd ondertekenden al meer dan 3.000 mensen de oproep van beide dames voor betere werkomstandigheden in de zorgsector. “Het is overweldigend”, reageert Nathalie op het grote succes. “Iemand uit de politiek heeft ons intussen gecontacteerd. Ook daar zijn ze wakker geworden.”

Concreet gaat het om Vlaams parlementslid Ann De Martelaer (Groen). “Zij zit in de commissie Welzijn en stuurde ons een bericht. Vrijdag zitten we samen met haar voor verder overleg.” Nathalie en Lien hopen intussen de kaap van de 25.000 handtekeningen te ronden. Dat is het aantal dat nodig is om gehoord te worden in het parlement. De online petitie vind je nog eens hier.